La, inexistent, educació financera

L'educació financera és cada vegada un aspecte més important en la vida de les persones, i que ha crescut a causa de la situació en la qual ens trobem ara mateix.

Una inflació que ha superat els dos dígits, falta de matèries primeres, una guerra que ha pujat els preus del gas fins a cotes inimaginables i una pujada de tipus d'interès que no es veia en dècades.

Segons una enquesta d'ING Direct, el 62% dels espanyols no entén bé la documentació hipotecària, sent Espanya un país en el qual el 76% de la població ocupa habitatges en propietat.

Passa alguna cosa semblança amb els contractes de treball, impostos o la nòmina. És a dir, els espanyols no coneixen totes les vicissituds de les operacions que regeixen la seva economia en el dia a dia.

Això és una cosa greu, ja que hi ha diversos estudis que demostren que, a més educació financera, es viu millor.

Què podem fer per millorar la nostra economia?

1.- Elabora un “pla” financer personal: “si no saps a on vas, és igual el camí que prenguis” això li diu el gat a Alicia al país de les meravelles.

Abans de decidir que part dels ingressos destinarem a l'estalvi és clau decidir per a què necessitarem aquest estalvi en el futur. A això en planificació financera li cridem definir els objectius vitals.

2.- Elabora un pressupost anual: aprofita que estem prop del final d'any per a realitzar un compte de resultats dels ingressos i despeses fins avui i fes una projecció del que gastaràs fins a final d'any.

Després realitza un pressupost anual per a 2023 i divideix-lo per mesos. Amb aquest pressupost davant decideix que part dels ingressos has de destinar al futur, per a realitzar els objectius vitals, i que part al present, a les despeses l'any.

En aquesta eina és on es plasma que part dels ingressos decideixes destinar a l'estalvi i que part al consum, i la clau del “estalviar millor” està a tenir objectius que realitzar, aquesta és la major motivació que podem tenir per a estalviar, i no un % o un altre com alguns creuen o recomanen.

3.- No t'oblidis de crear un fons d'emergència: les desviacions negatives del pressupost anual es cobreixen amb el fons d'emergència, i aquest es fa a l'inici de l'any. perquè serveix?

Per a les desviacions en la despesa provocades per la inflació, com succeeix enguany, o per a qualsevol altre imprevist domèstic. Aquest fons s'ha de dotar, segons els estàndards de qualitat, amb un import equivalent a tres mesos de consum, així de simple, aquesta és la quantitat ideal.

4.- Optimitza els recursos que destines a l'estalvi: l'horitzó temporal és la clau per a maximitzar la rendibilitat els estalvis sense arriscar el capital.

Primer crea un fons de liquiditat i reserva per a afrontar imprevistos petits i no tan petits en el curt termini, i després la resta inverteix-lo respectant el temps mínim d'inversió i valora quin risc pots assumir, perquè en funció d'aquests paràmetres la rendibilitat batrà o no a la inflació.

5.- Inverteix en la teva educació financera i en eines per a realitzar la teva planificació: la majoria de les persones manifesta que no ha tingut oportunitat de formar-se o quina la formació rebuda no ha generat els resultats esperats.

El motiu és que fins ara l'educació financera s'ha basat en l'alfabetització i això no és suficient, o tal vegada s'ha assistit a formacions molt orientades a productes, que sense un pla financer personal no produeixen els resultats desitjats. La solució és formar-se per a realitzar el pla financer personal, adquirir les eines i habilitats per a dur-lo a terme i aprendre a relacionar-nos amb els intermediaris financers.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat d'educació financera amb el professor d'economia i empresa de la UAO CEU, Rafael Torras (àudio).