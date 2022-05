La indústria audiovisual catalana s'exhibeix a l'ISE

El Clúster Audiovisual de Catalunya, entitat que agrupa 150 de les principals empreses de la indústria audiovisual catalana, participarà a l’ISE, la gran fira mundial de l’audiovisual i sistemes d’integració que se celebrarà a Fira Barcelona Gran Via del 10 al 13 de maig.



El Clúster Audiovisual de Catalunya compartirà estand amb l'Ajuntament de Barcelona al pavelló 5 (4A350). L'estand comptarà amb una instal·lació audiovisual immersiva en format túnel de 50 m² amb projecció 360º que recull les aportacions de prop d’una quarantena dels i les professionals més rellevants de l'ecosistema audiovisual local, com ara Gestmusic, Filmax, Mediapro, Yelcom Comedia, Grup Focus, Eurecat, Revista 5W, Futura Space, entre d’altres.



En aquest recorregut del túnel es presenta el teixit empresarial i les novetats del sector i es mostren, com a gran actiu, algunes de les millors localitzacions cinematogràfiques de la ciutat.



Empreses associades al Clúster Audiovisual de Catalunya presents a l’ISE 2022

Nombroses empreses associades al Clúster Audiovisual de Catalunya presentaran els seus projectes a la fira ISE 2022. Algunes de les més rellevants són:

Sono: empresa catalana líder en serveis audiovisuals, amb seu a Barcelona, Madrid i Sevilla, que ofereix solucions integrals per a esdeveniments, projectes d’integració i museístics, escenaris i instal·lacions audiovisuals, especialitzada en la creació d’experiències audiovisuals a través de platós físics i virtuals i tecnologia puntera.

Onionlab: empresa catalana, amb seu a Barcelona i projecció a tot el món, especialitzada en mapping en 3D, realitat virtual i continguts audiovisuals per a festivals, exposicions i música. La companyia presentarà a l’ISE l’experiència immersiva “Paradoxa”, un cub de 360º amb pantalles al sostre, parets i terra a través del qual els visitants podran gaudir d’un viatge en el temps.

INFILED: companyia global líder en desenvolupament i fabricació d'equips de vídeo LED de gran grandària, amb seu a Shenzhen i filial a Barcelona, entre d’altres. A l’ISE, la companyia mostrarà per primera vegada molts dels seus productes innovadors i d’última tecnologia, com un videowall 4K per a sales de control o pantalles LED corbes.

Futura Space: laboratori creatiu de R+D especialitzat en el disseny i desenvolupament d’experiències immersives i solucions interactives basades en realitat virtual, gaming i multimèdia. L’estudi, amb seu a Barcelona, ofereix serveis de consultoria i creació de projectes en entorns XR (Extended Reality) per a marques que busquen innovar i impressionar amb experiències d'avantguarda.



També hi seran presents empreses com Lavinia Services, Lang, NRDMultimedia, Octocamvision, WindowSight, Watchity, TV UP Media, MOTILDE, Ebantic i BAU, EURECAT.



Activitat del Clúster Audiovisual de Catalunya a l’ISE 2022

El Clúster Audiovisual de Catalunya impulsarà diverses taules rodones i conferències sobre arts escèniques i tecnologia, el sector MICE, les aplicacions innovadores de les pantalles LED amb casos d’èxit d’empreses tecnològiques, i trobades de representants de diversos clústers a nivell europeu, entre d’altres activitats.

A Migdia a COPE hem parlat amb el president del clúster audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant (àudio).