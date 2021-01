Indiana Jones al barri de Sant Andreu de Barcelona

Si ets seguidor o t'agraden les pel·lícules d'Indiana Jones has de visitar un comerç del barri de Sant Andreu , a Barcelona. És la botiga de marxandatge Gokuraku (paradís, en japonès), dedicada a tota mena de material relacionat amb el animi, les pel·lícules i els còmics. La mostra dedicada a Indiana Jones té el seu origen en una iniciativa del Museu Arqueològic de Catalunya l'any 2016 que, després d'exhibir-se en el seu espai durant diversos mesos, es va passejar amb èxit per altres ciutats i ara ha tornat a les mans del col·leccionista que ha reunit aquests petits tresors. Es tracta de Rubén Molins, el propietari de la botiga. Rubén ha decidit recuperar-la per a celebrar l'any vinent el 40 aniversari de A la recerca de l'arca perduda, de 1981. Consisteix en gairebé un centenar d'objectes, entre originals i rèpliques, que faran les delícies dels fans de Indy i que podran veure's gratuïtament fins a la primavera. Un altre dels seus atractius és que, al costat de cada element hi ha un cartell explicatiu (en català i castellà) que explica la realitat i la ficció, en què es van inspirar els cineastes per a cadascun d'ells. Indiana Jones i el temple maleït va ser el segon lliurament i de la mateixa s'exhibeixen el casc del pervers Mola Ray, les pedres de shankara, el matxet amb el qual Indy tala el pont penjant, elements de la seqüència inicial en el Club Obi Wan (la carta del local, les monedes, copes de xampany, la pedra preciosa i la figura que pretenen intercanviar així com l'antídot al verí) o del cèlebre sopar en el Pankot Palace (amb el recipient on es dipositaven els cervells de mico, el calze de la deessa Kali o els escarabats). També veurem la motxilla de Indy i una còpia del guió signat pel mateix Harrison Ford. Una dels lliuraments més valorats és Indiana Jones i l'última croada, que es beneficiava d'un divertit pròleg amb el jove Indy i la presència de Sean Connery com el seu pare. En aquesta secció trobarem el diari, les ulleres, el barret, el corbatí i el rellotge d'Henry Jones, els dos Sants Greals (l'autèntic i el que els dolents creuen que és el bo), l'espasa de Carlemany i la cota de malla del cavaller que cuida la copa, alguns objectes de la casa de Walter Donovan (com el seu llibre) o de papà Jones (el quadre del salt de fe o la crucifixió), la tablilla del Greal (inspirada en la pedra de Rosetta), complements dels nazis (gorres, medalles, metralleta, pistola o magrana de mà), una foto signada per l'actor Julian Glover i, al capdamunt, la maleta i el paraigua que acompanyen sempre a Jones Senior.