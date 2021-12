Impunitat delinqüencial cap als funcionaris de presons

La Conselleria de Justícia ha decidit revisar els protocols de contenció a les presons de Catalunya, després de constatar que la circular 2/2021 "no ha funcionat", perquè han augmentat les autolesions dels interns, les baralles entre interns i les agressions d'interns a funcionaris.

Després dels últims incidents en presons, delegats sindicals s'han tancat al departament i s'han reunit amb alts càrrecs. La consellera, Lourdes Ciuró, s'ha compromès a traslladar-los la setmana que ve la proposta de nou protocol, que hauria d'entrar en vigor el proper 1 de gener. També els proposarà diverses millores com considerar-los agents de l'autoritat i convocar més places de funcionari.

En declaracions a la premsa, Ciuró ha condemnat les últimes greus agressions a funcionaris penitenciaris, els ha donat el màxim suport i ha expressat el desig que es recuperin aviat.

Ha recordat que des que va ser nomenada consellera a finals del maig passat va voler reunir-se amb les direccions i plantilles de totes les presons, perquè els centres penitenciaris catalans, han estat, segons ella, "els grans oblidats".

Per això, i després d'escoltar les queixes dels sindicats per la suposada permissivitat que preveu la circular que va entrar en vigor fa pocs mesos, la direcció del departament ha fet un "diagnòstic" i ha arribat a la conclusió que s'han reduït les contencions forçades però també han augmentat les autolesions, les baralles i les agressions a funcionaris.

"Té problemes d'implementació, genera rebuig i si s'implanta s'ha vist que no funciona", ha refermat. Per això, la setmana vinent s'enviarà als sindicats una proposta de reforma del protocol de seguretat i contencions. També ha recordat que s'invertiran 600.000 euros en la col·locació de càmeres de seguretat als centres.

D'altra banda, ha explicat que dijous es reunirà el grup de treball per millorar les condicions laborals dels treballadors penitenciaris, que hauria d'incloure la seva consideració com a agents de l'autoritat, cosa que els donaria més protecció jurídica, la jubilació anticipada, l'aprovació d'una carrera professional i de promocions internes, la convocatòria d'oposicions per a noves places, o el canvi d'uniformes, entre altres. Algunes d'aquestes qüestions, però, depenen del govern espanyol i d'altres departaments de la Generalitat.

Per això, ha agraït als sindicats les seves queixes i reivindicacions, perquè li serveixen al departament per recordar que fa "política social en majúscules", atenent a víctimes de delictes o als seus autors.

En aquest sentit, ha dit que no han fet cap proposta concreta abans perquè no volien "marejar la perdiu" i abans volien conèixer a fons la problemàtica penitenciària. "Entenc que tinguin pressa", ha reconegut Ciuró.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat d'aquest tema amb el coordinador de CSIF presons, Alberto Gómez (àudio).