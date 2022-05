És imprescindible la tecnologia 5G en un mòbil?

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

Huawei anuncia el Mat Xs 2, sense 5G ni serveis de Google.

El Mat Xs 2, és el vaixell almirall d'Huawei. Destaca per la seva enorme pantalla plegable que utilitza un únic panell OLED de 120 Hz amb una grandària màxima de 7,8 polzades, convertint-se en una autèntica tauleta de butxaca.

Té un chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, però, té un mòdem LTE en lloc de 5G.

El sistema operatiu és una versió d'Android sense els serveis de Google, com ja és habitual en Huawei.

El Mat Xs 2 estarà disponible al juny amb un preu de 1.999 euros.

Qualcomm anuncia el Snapdragon 8 Plus Gen 1: el nou topall de gamma per a Android

Qualcomm assegura que, en comparació amb el xip anterior, el Snapdragon 8 Plus Gen 1 compta amb un processador de vuit nuclis Kryo un 10% més ràpid que aconsegueix els 3.2G Hz.

La GPU Adreno també ha millorat la seva velocitat en un 10%. El salt en la potència del xip és menor que en altres ocasions, però en aquesta ocasió el disseny s'ha centrat en millorar l'eficiència.

En aquest sentit, Qualcomm assegura que el Snapdragon 8 Plus Gen 1 millora en fins a un 30% el consum d'energia.

La nova subscripció de Disney+ mostrarà 4 minuts d'anuncis per cada hora de contingut

La subscripció més econòmica i amb publicitat que Disney+ llançarà a la fi d'any als Estats Units i que en 2023 s'expandirà al mercat internacional, mostrarà 4 minuts o menys d'anuncis per cada hora de contingut.

Els perfils infantils que només permeten veure sèries i pel·lícules aptes per a totes les edats, no veuran cap tipus de publicitat.

Al pla de Disney+ més econòmic i amb publicitat només li queda per descobrir un detall no menor: el preu.

Asus ROG Swift 500 Hz, el monitor gaming més ràpid del món

El Asus ROG Swift 500 Hz és, com pot intuir-se pel seu nom, un monitor per a jocs amb una taxa de refresc de ni més ni menys que 500 Hz.

Això suposa una nova fita en la indústria, superant àmpliament els 360hz anteriors.

El Asus ROG Swift 500 Hz integra un nou tipus de panell TN descrit com a E-TN (d'Esports TN), que suposadament proporciona la màxima claredat possible.

La resolució és Full HD; molt adequada tant per a aconseguir els 500 FPS com per a la grandària de la pantalla, que es fixa en "només" 24 polzades.