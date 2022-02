Important estudi de la Vall d'Hebron sobre la migranya

Avui volem parlar de la migranya, un problema que causa fortes molèsties a les persones que la pateixen. I un estudi de la Vall d'Hebron ha descobert que existeixen dos tipus diferents d'atacs. La doctora Alicia Alpuente que és especialista del servei de neurologia i investigadora del grup de cefalia neurològic de l'hospital Vall d'Hebron. Ella ens explica què és la migranya : “Es una enfermedad neurológica que tiene una prevalencia muy alta, afecta sobretodo a mujeres y conlleva una discapacidad muy elevada. Es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. La migraña a día de hoy es una enfermedad que se diagnostica clínicamente únicamente por lo que el paciente te cuenta. No existe un tratamiento que sepamos seguro que le vaya a ser eficaz al paciente, así que se van probando diferentes tratamientos. Nosotros en Vall d'Hebron hemos cogido a un grupo de mujeres con migraña, y a otro grupo de mujeres que no tienen la enfermedad. Les hemos recogido una muestra de saliva durante treinta días consecutivos. Las mujeres que además tenían ataques de migraña, les recogíamos muestras extra. Analizamos en esta saliva una proteína que sabemos que tiene un papel protagonista en generar dolor durante los ataques de migraña. Vimos que las personas que tenían migraña tenían niveles de esta proteína mucho más elevados, y que además cuando tenían ataques, la mayoría de ellas elevaban estos niveles de la proteína de forma muy patológica. Había un porcentaje más pequeño de mujeres en las que no era tan claro que elevasen estos niveles de la proteína durante los ataques, y por ello diferenciamos dos grupos o dos tipos de migraña: personas que tienen una migraña dependiente de esta proteína, y otras personas que tienen ataques no dependientes.