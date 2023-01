La importància dels protocols de seguretat a l'oci nocturn

Les patronals d'oci nocturn Fecasarm i Spain Nightlife han anunciat aquest dissabte que sol·licitaran ser acusació popular en el cas de presumpta agressió sexual a una noia per part del jugador de futbol Dani Alves.

Ambdues entitats han explicat en un comunicat que demanaran la setmana que ve que el jutjat que investiga el cas els permeti ser acusació popular pel "gravíssim mal que s'està causant a la imatge del sector".

El secretari general de totes dues patronals, Joaquim Boadas, ha expressat la seva repulsa als fets i ha exposat que el sector no pot restar impassible "davant d'uns fets tan greus i menys quan es troba lluitant a tots els nivells, fins i tot col·laborant amb el cos dels Mossos d'Esquadra per a la formació d'empresaris i treballadors per evitar casos de violència sexual, perquè precisament fets com aquests mai no tinguin lloc".

Boadas ha subratllat que els locals d'oci nocturn "són espais segurs" i compten amb "mesures especials i protocols per evitar casos d'agressions sexuals". Pel que fa a la discoteca en concret, Sutton Barcelona, Fecasarm i Spain Nightlife han destacat que l'actuació del personal va ser "impecable i exemplar" perquè va atendre la víctima "des d'un primer moment" i es va avisar la policia.

Alves va ingressar ahir divendres a la tarda a la presó per a preventius de Brians 1 després que la magistrada li imposés la mesura mentre continua la investigació. L'exjugador del Barça està acusat de presumpta violació a una noia la nit del 30 de desembre.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas (àudio).