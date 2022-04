La importància dels hàbits lectors en els infants

Parlarem del dia mundial del llibre infantil i juvenil que just es celebra a prop d'una data molt important pel llibre com és la diada de Sant Jordi. Per saber com està ara mateix la situació del llibre infantil i juvenil tenim al programa d'avui al catedràtic de Literatura i director de la Universitat Abat Oliba CEU, MarcinKazmierczak.



Com està ara mateix la situació del llibre infantil i juvenil?



A la universitat d'Abat Oliva tenim un grup d'investigació que justament ara estan duent a terme un nou projecte a més de vint col·legis de Catalunya i a fora. Està orientat a alumnes de 5è i 6è de primària, tenim un centenar de mestres que treballen amb aquests nens i el que et diuen és que la situació està molt malament, és a dir, que els nens arriben a l'escola amb carències d'hàbits de lectura, tampoc tenen models a seguir a casa perquè els pares tampoc llegeixen, els veuen sempre amb les pantalles com el telèfon, la tele o l'ordinador.



La competència entre el llibre i el mòbil està sent molt complicada també podem incloure els jocs d'ordinador o les xarxes socials.

Si els professors ho afronten com un repte es poden arribar aconseguir coses, encara no està perduda la batalla. També podem convèncer algun pare i es poden obtenir dinàmiques molt positives.



- Si ho deixem en mans d'internet, poden explorar de tot.



Precisament a la literatura popular dels comptes folklòrics clàssics hi ha una gran càrrega de saviesa i et mostren els valors de la cultura occidental i d'altres en el seu cànon literari. Si no ensenyem els joves aquest cànon literari en el qual s'ha construït la seva cultura, quedarà sense cultura. Els pares i els docents que es creuen que els seus fills o alumnes no els hi agrada llegir, cometen un error greu perquè no és veritat, si a un nen de tres o quatre anys (que és quan s'han de començar a implementar aquests hàbits) li preguntes si vol que li llegeixis un llibre, tots els nens et diran que sí.