Identifiquen un home que es feia passar per usuari d'Arrels per demanar donatius al carrer

La policia identifica un home que es feia passar per usuarid'Arrels Fundacióamb l'objectiu de demanar donatius al carrer. Des de la fundació lamenten que algú busqui lucrar-se a través d'una iniciativa social. Parlarem amb el director de rels Ferran Busquets.



- Insistir que vosaltres només demaneu donatius a través de formularis web o de mètodes amb transparència que permeten un registre i seguiment.



Exactament, mai demanem cap mena de recaptació a peu de carrer.



- Heu rebut l'avís de fins a 7 casos.



Sí de fet ja en portem uns 9 casos i de fet ho volem fer públic perquè la gent s'animi i ens expliqui el seu cas per poder resoldre-ho l'abans possible perquè ens preocupa que això vagi a més.



- No està bé robar a la gent que viu al carrer.



És una llàstima, ens sap molt de greu que això estigui passant, però encara ens sap més greu que la gent que pretén donar uns diners a la gent del carrer no acabi sent així.



- Si ens trobem en un cas similar, ho podem comunicar a través d'un correu?



Si, juridic@arrelsfundacio.org és el correu del nostre equip jurídic què orientarà a la persona per saber quines opcions té per donar coneixement i evitar que això torni a passar.