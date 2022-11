Humor i ciència al BCNspiracy 2022

Aquest proper cap de setmana, de totes les activitats que es poden fer durant la setmana de la ciència , el Museu de la ciència de CosmoCaixa, porta un any més el BCNspiracy 2022. Parlarem amb el director de BCNspiracy, Simón Perera.



- Que és el BCNspiracy?



És un esdeveniment de divulgació científica què fem a Barcelona. Amb aquesta ja és la sisena edició i també hem fet alguna edició a Lleida. Som un equip de persones que ens dediquem a la ciència, des de fer-la o comunicar-la des de diferents aspectes. Fa 6 anys vam dir que calia que una ciutat com Barcelona hi hagués un espectacle de divulgació científica durant un dia o més amb xarrades informatives sobre tots els temes i on la gent pogués gaudir, aprendre ciència de manera molt més amena i que arribés a tothom d'una manera divertida.



- Quin és el seu objectiu?



Ens agrada pensar que la cultura científica també pot ser una cosa amb la qual entretenir i aprendre. No només hem d'aprendre alguna cosa en concret, hem de voler ampliar la nostra cultura d'una manera entretinguda.



- La divulgació de la ciència és essencial.



Creiem que és important per augmentar la nostra cultura i defensem aquesta idea. Aquest any hem fet una sessió especial després de cada xerrada on posarem èmfasi en les fake news i els falsos coneixements que estem desterrant.



- Per què creus que cada vegada hi ha més defensors que la terra és plana?



Contra el terraplanisme diguem que farem ulls cecs perquè s'està donant més importància de la que realment té. És un fenomen bastant curiós.



- Quina relació hi ha entre l'humor i la ciència?



Sempre hem volgut que aquest esdeveniment fos per aprendre ciència d'una manera divertida i sempre hi ha un component d'humor. Alguns dels ponents que vindran aquesta setmana pensen que l'humor és una part fonamental de la comunicació de la ciència.