Humor de terror amb poca gràcia a l'os

L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules per veure aquest cap de setmana.

"El oso vicioso"

Un variat grup format per policies, delinqüents, turistes i adolescents convergeix en un bosc de Geòrgia on un os negre de 500 lliures es torna boig després d'ingerir cocaïna, que va caure de l'avió d'un narcotraficant.





"Oink Oink"

Quan Babs, una nena de 9 anys, rep a un porquet anomenat Oink com a regal per part del seu avi, convenç als seus pares de quedar-l'hi amb la condició que segueixi un ensinistrament per a cadells.

El poequet canviarà la seva vida i la de tots en la seva família fins que les coses comencen a complicar-se de manera inesperada quan descobreix que els seus pares no són la major amenaça per a Oink.





"Waco: el apocalípsis texano"

Minisèrie documental amb imatges mai abans vistes de l'enfrontament de 51 dies entre agents federals i un grup religiós armat en 1993.