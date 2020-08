"El hombre invisible" una pel·lícula de terror i angoixa

Cada dia tanquem el programa amb l'Alain Garrido, crític de cinema, i les recomanacions peliculeras que ens dona per a veure durant el dia, ja sigui en plataformes de cinema com el sales. Aquestes són les d'avui:

"EL HOMBRE INVISIBLE"

El que no veus pot fer-te mal. Elisabeth Moss (Nosaltres, la sèrie “El conte de la criada”, de Hulu), guanyadora d'un Emmy, protagonitza l'aterridora i obsessiva versió moderna basada en el clàssic personatge de la galeria de monstres d'Universal.

Cecilia Kass (Elisabeth Moss) està atrapada en una relació controladora i violenta amb un brillant i ric científic. Una nit decideix escapar-se i amagar-se amb l'ajuda de la seva germana (Harriet Dyer, la sèrie “The InBetween”, d'NBC), un amic de la infància (Aldis Hodge, Straight Outta Compton) i la filla adolescent d'aquest (Storm Reid, la sèrie “Euphoria”).

Després de la seva fugida, Cecilia s'assabenta que el seu agressiu ex-xicot (Oliver Jackson-Cohen, “La maledicció d'Hill House”, de Netflix) s'ha suïcidat i li ha deixat una gran part de la seva enorme fortuna.

Però ella sospita que la seva mort és un truc i poc després de rebre l'herència comencen a tenir lloc una sèrie d'insòlites i letals coincidències. Cecilia intenta provar desesperadament que algú aparentment invisible li persegueix, mentre la seva salut mental es ressent cada vegada més.

Jason Blum, l'actual mestre del gènere de terror, produeix L'HOME INVISIBLE, per a la seva empresa Blumhouse Productions. Escriu, dirigeix i s'ocupa de la producció executiva Leigh Whannell, una de les persones que van concebre la franquícia Saw i que té en el seu haver com a director Upgrade i Insidious: Capítol 3.

"THE VAST OF NIGHT"

Nou Mèxic, els Estats Units. Dos treballadors d'una ràdio local, un operador de radi i un discjòquei, descobreixen en la dècada dels anys 50 una freqüència que podria canviar la seva vida i la de tota la humanitat per sempre.