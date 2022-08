Hisenda obligarà els titulars de criptomonedes a presentar un informe anual

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha confirmat aquest dimarts que els ministeris d'Hisenda i d'Economia treballen en una regulació que obligarà els titulars de criptomonedes a presentar a Hisenda una declaració anual d'operacions de compra i venda a partir de l'1 de gener del 2023.

Segons Montero serà "una millor regulació" que es desplegarà com a avantsala d'una coordinació general a Europa, on hi ha altres socis que estan treballant també en aquesta direcció. "És una nova moneda que hem de ser capaços de regular perquè no hi hagi cap tipus de frau ni cap efecte indesitjable en l'economia", ha dit.

La mesura s'incorporarà a un projecte de llei contra el frau que es troba en fase d'audiència pública i que obligarà els tenidors de criptomonedes a informar de les seves compres i els seus saldos al final de l'any.

De mateixa manera, també caldrà detallar els canvis de monedes virtuals i de la valoració. La regulació també afecta a les plataformes i societats que faciliten la compra o el canvi de criptomonedes, que hauran de presentar un document anual amb informació sobre els seus moviments i els titulars de les transferències d'actius.

Segons el redactat conegut aquest passat dimarts, no hi haurà obligació d'informar sobre cap moneda virtual quan els saldos a 31 de desembre no superin, conjuntament, els 50.000 euros.

Això deixarà fora d’aquesta obligació molts petits inversors que fan petites operacions, sovint a través de plataformes o aplicacions per telèfons, amb participacions de divises com Bitcoin

La resposta del sector

Bona part del sector de les criptomonedes fa temps que donava per fet que tard o d’hora arribaria una regulació per aquest sector cada cop més consoldiat, especialment entre els joves. “Ajudarà moltíssim a l’adopció com a producte, és un pas natural”, ha explicat Alejandro Zala, responsable a Espanya de l’empresa d’inversions en divises digitals Bitpanda.

“El que sí que és important és que això es mantingui de manera harmonitzada a nivell europeu perquè no hi hagi divergències entre uns consumidors i altres”, reclama.

Al seu parer, la principal novetat que preveu incorporar el projecte de llei és que estableix un espai a la declaració de la renda per especificar les ivnersions fetes en criptomonedes. Fins ara, els inversors tenen més complicacions a l’hora de declarar aquesta actvitiat, apunta.

Alguns usuaris de criptodivises consideren interessant caminar cap a una major protecció, pero desconfien del contingut de la norma que proposa Hisenda.

És el cas de Fran Pardo, inversor i treballador de Bitbase, una empresa amb oficines i caixers de criptomonedes amb diverses seus a Barcelona. “És important la regulació, molt positiu per protegir les persones, els processos i els sistemes, pero no com vol fer-ho el govern espanyol”, destaca.

En aquest sentit, considera que la nova normativa va “en contra” les idees base de l’activitat amb criptodivises. Al seu parer, aquesta activitat es basa en la “descentralització” i el “diner lliure” de manera que oferir informació a Hisenda pot desincentivar a alguns inversors. També creu que la regulació pot allunyar aquelles persones que desconfien del sector per la seva volatilitat. “Molta gent que ja té por per ser una cosa nova, encara hi veurà més inconvenients”, sentencia.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'especialista en legal tech de la Universitat Abat Oliba CEU, Xavier Salla (àudio).