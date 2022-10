"Hija de la Luna" possiblement el millor tribut a Mecano

Avui parlarem d'un espectacle que no t'has de perdre, el pròxim dia 11 d'octubre el teatre Coliseum acull l'espectacle 'Hija de la luna'. Es tracta d'un homenatge al mític grup musical Mecano. Parlarem amb la vocalista, Robin Torres.



- Estem parlant d'un dels grups més mítics del pop espanyol.



Mecano ha format part de la banda sonora de tots, inclús pels que no són fans, i no tan sols al nostre país sinó que també a països veïns. A dins del món de la música han marcat un abans i un després, tant per les cançons, les composicions, les harmonies, les melodies i per l'espectacle que donaven a sobre d'un escenari. Han passat molts anys i les seves cançons encara sonen a la ràdio o a la televisió.



- La crítica diu que aneu més enllà del tribut a Mecano.



És que som molt fans de Mecano i ens agrada que tot estigui al detall , és a dir, que tot sigui exactament igual. Per exemple, jo què faig d'Ana Torroja, sí ella feia algun gest a sobre de l'escenari o deia alguna paraula en concret, ho fem calcat. La nostra idea és que puguem rescatar aquell jove que anava a veure'ls a l'època dels vuitanta i que ho torni a viure com aquell dia.



- És veritat que et sembla molt a la veu d'Ana Torroja.



Sempre he tingut aquesta veu dolça, però darrere també hi ha una gran formació vocal, de fet sempre m'he dedicat als musicals. Com a actriu i cantant per mi estat tot un repte fer el personatge d'Ana Torroja i arribar a cantar com ella. La nostra intenció és que el que vingui a veure el concert cregui està veient a Mecano en directe. Hi ha molta feina darrere i ja portem molts anys amb aquest projecte, vam començar l'any 2016 i ara després de tants anys i de passar per llatinoamericà i Espanya tornem amb un nou espectacle que està basat en la gira 'Descanso dominical' un dels àlbums més importants de la carrera musical de Mecano.