Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Fa tres anys que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va reconèixer com a malaltia el burnout o desgast professional, conseqüència d'un estrès laboral crònic i de la incapacitat per desconnectar del lloc de treball. Aquell mateix any, una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) xifrava en el 27 % el percentatge de treballadors que corrien el risc de patir estrès laboral crònic. Amb la pandèmia, les dades van empitjorar: l'estudi de Cigna COVID-19 Global Impact, que pertany al seu informe anual 360º Wellbeing Survey 2020, concloïa que, el 2020, el percentatge d'empleats espanyols que afirmaven que vivien immersos en una cultura d'estar sempre disponibles a la feina pujava al 74 %, i també que el 45 % dels espanyols en actiu reconeixia que patia estrès relacionat amb la feina.

Amics de La Rambla ha presentat al Districte de Ciutat Vella un informe amb les mancances detectades a La Rambla a principis de febrer de 2022.

En l’informe, Amics de La Rambla recull totes les mancances de manteniment i tots els aspectes millorables que veïns, comerciants, usuaris i institucions de La Rambla han detectat al passeig. Aquest informe és l’actualització dels informes presentats els anys 2018,2019 i 2020.

En resposta a aquests informes, l’Ajuntament va anunciar l’inici de les actuacions per reformar totes aquestes mancances detectades amb un calendari que acabava el desembre del 2021.

Un cop finalitzat aquest període d’actuació anunciat per l’Ajuntament de Barcelona, Amics de La Rambla ha volgut actualitzar el seu informe per valorar els resultats.

Durant aquests darrers mesos, la pandèmia ens ha deixat sense poder gaudir al 100% de les festes i les tradicions anuals de la nostra terra com són les festes majors de les ciutats i pobles, però a poc a poc estem recuperant la normalitat. Sabeu quantes festes i quantes tradicions tenim a Catalunya? La nostra terra té una riquesa cultural molt potent que ha anat evolucionant i ja és tota una identitat del territori.



En el programa d'avui parlarem del llibre que ens explica els orígens, la tipologia o els costums,"Festes i tradicions catalanes". Ens dona tots els detalls el seu autor, l'Àngel Rodríguez.