HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. DIJOUS 24 DESEMBRE

12.30H DR. TOMAS PUMAROLA CAP DE MICROBIOLOGIA DE LA VALL D'HEBRON. ANÀLISIS DE LES DADES DE LA PANDÈMIA D'AVUI DIJOUS 24-12-20

12.45H TRANSIT. SORTIDA NADAL OPERACIÓ SORTIDA DE VEHICLES AQUESTES FESTES.SI ES POT O NO SORTIR DE CATALUNYA ?. CONTROLES. MULTAS. PRECAUCIONS. DIRECTOR DEL SERVEI CATALÀ DE TRANSIT JULI GENDRAU.

MIGDIA COPE CAT I AND

13.10H SINDICA DE BARCELONA .MARÍA ASSUMPCIÓ VILÀ

13.30H CONSEJOS DE PROTOCOLO PARA PONER LA MESA ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD. María González, Cofundadora de The Home Academy y experta en protocolo social.

13.40; ELS PASTISSERS ESPEREN RECUPERAR VENDES AMB LES FESTES DE NADAL. ELIES MIRÓ. PRESIDENT GREMI PASTISSERS DE BARCELONA.

13.50H CIRC GIRONA

13.50H DAVID LIENAS CUINA DE NADAL. . Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.