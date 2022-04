Hem après la lliçó a les residències de gent gran?

Han començat judicis conforme al que ha passat en diferents residències de Catalunya. Parlarem amb la presidenta coordinadora de residències 5+1, María José Carcelén.



- Com està ara mateix la situació a les residències?



Pel que fa a les visites, encara no podem començar a parlar de normalitat des del moment que continuen sent necessàries certes mesures de seguretat que creiem que no es corresponen a la nostra situació amb el que passa amb la resta de la societat. Per exemple, perquè hem de demanar cita prèvia?, perquè et puc assegurar que no hi ha aglomeracions a les residències. Per tant, amb la cita prèvia, l'únic que estem aconseguint és entorpir que hi hagi una vida més normal. No entenem la cita prèvia quan hi ha 100 mil persones al camp de futbol sense mascareta o en interiors. No té sentit que puguin entrar els treballadors i els familiars no, hem patit un rebrot i cap resident ha ingressat a l'hospital o ha mort.



A les mesures anteriors quan hi havia un contacte estret es feia un tac o una PCR el primer dia, si donava negatiu podia fer vida normal, però amb aquest pacte sectorial el tac es fa al tercer dia i durant aquest període estan tancats. Els hi estan restringint uns drets que no els hi aporten res i des del punt de vista epidemiològic tampoc aporta més seguretat. Nosaltres estem d'acord amb el tema de la mascareta.



- Pel que fa a l'administració, s'ha après de tot això?



No han après res, tothom es va omplir la boca dient que les residències estaven malament i que s'havia de canviar el model, però no s'ha canviat absolutament res. De fet, a Catalunya anem en direcció contrària, la conselleria va treure el febrer del 2021 una resolució per la qual es redueixen les hores d'atenció al resident.