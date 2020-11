Haurien de ser més barates les mascaretes quirúrgiques?

Facua, Organització de Consumidors, denuncia que abans de la pandèmia els fabricants venien les mascaretes als distribuïdors a 0,03 € i que ara, el consumidor final les compra per 0,96 € . Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez ha denunciat que aquest preu suposa un “benefici descomunal”. El govern espanyol assegura que està valorant rebaixar el preu de les mascaretes quirúrgiques. El ministre de Consum, Alberto Garzón, explica que estan veient quina és la millor manera de fer-ho des del punt de vista legal, com ara a través dels impostos. El ministre de consum ha dit publicament que: “Estem explorant totes les opcions. Nosaltres som conscients que el preu de 96 cèntims és raonable, però per a moltes famílies és inassumible. Estem explorant aquesta via, juntament amb tota la resta”. Des de l’associació de consumidors Facua ja han respost a Garzón. Li recorden que abans de la pandèmia, els fabricants venien les mascaretes als distribuïdors a tres cèntims la unitat. Ara, el consumidor final les compra per 96 cèntims. Això, adverteix l’associació, suposa “un benefici descomunal” per a les empreses. Facua també reclama que les mascaretes quirúrgiques siguin gratuïtes per als consumidors vulnerables econòmicament. Segons adverteix l’associació, els preus de les mascaretes quirúrgiques oscil·len entre els 20 i els 96 cèntims la unitat. Per internet hi ha plataformes que les venen a sis cèntims, però són mascaretes que no respecten la normativa comunitària en matèria d’etiquetatge. Pel que fa a l’IVA de les mascaretes, Facua troba inadequat que durant la pandèmia no se’ls apliqui l’IVA superreduït, del 4%.