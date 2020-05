Hi hauran rebaixes aquest estiu?

El Govern ha prohibit fer rebaixes a les botiga física durant la Fase 1 de la desescalada pel coronavirus “ per evitar aglomeracions a l establiment i als voltants”.S ha publicat en el BOE del 8 de maig en què s explica que si que es podran fer descomptes, rebaixes o promocions sempre que sigui a través de la venda per internet. Això vol dir que només podran fer descomptes els comerciants que tinguin botiga virtual. El que no se sap ,per ara,es si aquesta o altres mesures previstes per la pandèmia podrien afectar la campanya d estiu de rebaixes que començarà l 1 de juliol. Fer rebaixes en el moment de l obertura de botigues era una possibilitat que havien previst alguns comerciants per treure's de sobre estocs i animar les vendes .

A la Fase 1 es permet l obertura per a les botigues més grans de 400 metres cuadrats amb limitacions d aforament del 30%.Segons Prosper Puig ,Vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç s ha produit un greuge comparatiu entre les grans plataformes de venda en linea i el comerç tradicional desde el primer dia de l estat d alarma. “ Entenem que s han d evitar aglomeracions” , però assegura que hi ha fórmules, per evitar com ara que el consumidor s esperi al carrer fent cua de forma ordenada i mantenint les distàncies per entrar al comerç. Desde l organització troben “ridicul” que en la Fase 0 de la desescalada només es pugui anar a comprar a la botiga amb cita prèvia “ podriem haver funcionat igual que les botigues de productes bàsics i alimentació”.Recorda que es tracta d un moment complicat amb comerços que han tancat durant dos mesos amb grans despeses i sense ingressos que tenen els estocs comprats.

