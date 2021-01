Guía de Sant Egidi pels sensesostre

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem amb Jaume Castro, responsable de la Comunitat de Sant Egidi de Barcelona. La Comunitat de Sant Egidi ha tornat a publicar una guia que actualitza on poden anar a menjar, a dormir o a rentar-se els que no tenen llar. L'any 2020 ha estat un dels més durs per a tothom, però sobretot per als sensesostre, que amb la pandèmia de la Covid han vist reduïts alguns dels serveis que els ofereix una ciutat gran com Barcelona. La crisi també ha abocat més persones a la pobresa i a haver de recórrer als serveis socials per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta associació catòlica solidària ha actualitzat la guia, que fa 18 anys que publica, i, des d'aquest cap de sertmana, els més de 400 voluntaris la reparteixen amb els àpats calents. Ho fan als menjadors socials de la comunitat, que en plena pandèmia ha triplicat les ajudes. En aquests moments ningú no es pot entaular, però cada àpat que reparteixen per endur-se és calent. Jaume Castro, responsable de la Comunitat de Sant Egidi de Barcelona, explica que la guia "és una brúixola per orientar-se a la ciutat" amb informació d'on menjar, dormir i rentar-se, a més d'altres serveis i recursos que poden interessar als més necessitats. A causa de la pandèmia hi ha serveis que han estat anul·lats o s'han hagut d'adaptar a les restriccions aplicades per evitar els contagis. La Covid ha reduït el servei de dutxes en un 30%. I alguns espais de la ciutat també han tancat o canviat d'horaris. Per això, segons Castro, "l'objectiu és acostar la realitat dels serveis de la ciutat als més pobres". Segons l'últim recompte de la Fundació Arrels, fet el maig passat en ple confinament, a Barcelona hi ha unes 4.200 persones que no tenen casa. D'aquestes, 1.200 viuen al carrer, unes 2.200 dormen als recursos públics i privats que existeixen a la ciutat i més de 800 en assentaments. Segons l'informe de la fundació "Viure al carrer a Barcelona", el sensellarisme i la pobresa han crescut per la crisi i la Covid els darrers mesos a la ciutat.