A Migdia Cope Catalunya i Andorra ens hem assabentat del nou conveni a què han arribat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, segons el qual La Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona s'integren al 112 El conveni ja està signat i activa la col·laboració per dur a terme les tasques d'integració tecnològica dels serveis d'emergència de l'Ajuntament en els sistemes del telèfon d'emergències 112 de Catalunya (CAT112). El conseller Sàmper ha afirmat que aquesta integració de l'Ajuntament amb la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona al telèfon d'emergències 112 de Catalunya "facilita als ciutadans de Barcelona l'accés a tots els cossos d'emergències de forma més ràpida, eficient i coordinada". Des del departament d'Interior "hem impulsat fermament aquesta integració que valorem positivament aquesta nova etapa que beneficia els barcelonins i barcelonines" ha destacat Sàmper. Amb la signatura d'aquest conveni, la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona quedaran integrats a la plataforma del CAT112, com ja ho estan els Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques SEM. Aquesta integració està prevista que sigui operativa a l'inici de 2021. La inclusió en el mateix sistema suposarà la disminució del temps entre la rebuda d'una trucada d'urgència i la tramesa als cossos operatius implicats en la gestió d'emergències a la ciutat de Barcelona, ja que el CAT112 podrà transferir l'incident mitjançant carta telemàtica i de manera simultània a tots els cossos operatius. Fins ara, els incidents que arribaven via trucada al 112 i que havien de ser atesos per la Guàrdia Urbana i/o els Bombers de Barcelona els eren transferits per trucada telefònica de la sala d'operacions del 112 a les sales d'operacions respectives. A banda de rebaixar el temps entre la rebuda d'una trucada per avisar d'una emergència i la tramesa als cossos operatius (Guàrdia Urbana i Bombers de Barcelona), el nou sistema de funcionament suposarà una major qualitat en la informació que rebin els diferents cossos. La carta de trucada, on s'especifiquen els detalls de l'avís, serà la mateixa per a tots i, en evitar transferir-la per telèfon, la rebran tots al mateix temps.Per dur a terme la integració, el CAT112 ha hagut de crear dues noves agències (Guàrdia Urbana i Bombers de Barcelona) en la plataforma del sistema 112 de Catalunya, com les que tenen Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i SEM. D’altra banda, també s’ha modificat l’arbre d’incidents i procediment d’avisos a Barcelona ciutat. Finalment, s’han hagut de configurar els canals de comunicació del Departament d’Interior per establir les comunicacions entre els connectors del CAT112 i el de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), que implementa la connexió amb els cossos operatius de l’Ajuntament de Barcelona.