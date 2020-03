Guàrdia Urbana de Barcelona: "Demanem a la gent que es quedi a casa"

Hoy en "Herrera en Cope Catalunya i Andorra" hemos querido hablar con Eugeni Zambrano, que es el secretario general del Sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, para que valore cómo estamos respondiendo, como sociedad, ante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España. Aunque el señor Zambrano ha querido empezar la entrevista resaltando un dato: "Hay una información que ahora mismo queremos resaltar: Es el agradecimiento a la comunidad china, que han tenido un gesto altruista y desinteresado y han entregado una cantidad muy importante de mascarillas a la policía de Barcelona. Estas mascarillas no solo van a servir para protegernos a nosotros, sino que al llevarlas nosotros puestas estamos protegiendo también a los ciudadanos. Y desde el Sindicato mayoritario de la Guardia Urbana queremos agradecerlo públicamente".

¿No lo estamos haciendo del todo bien? "La verdad es que la gente todavía no es del todo conscientes de la situación grave que tenemos. También es verdad que los políticos tampoco lo son, podrían hacer más y no lo están haciendo, al menos hablo en el ámbito local del Ayuntamiento de Barcelona. Pero hemos de decir que tenemos algunos datos de los primeros días donde se aplicó el estado de alarma, y la Guardia Urbana tuvo que cerrar cientos de locales, se pusieron 140 denuncias conforme a la ley de protección a la seguridad ciudadana... estamos hablando de bastantes infracciones. Así que le pedimos a los ciudadanos que sean serios, ya no solo por las multas que la policía les pueda imponer para proteger el orden público y la seguridad, sino por el hecho de que estamos frente a una situación dramática, de crisis, no sabemos cómo va a evolucionar esto y todas las precauciones son pocas. Que la gente se quede en casa, que sean responsables, porque es la única manera en la que podremos hacer frente a este reto como sociedad"