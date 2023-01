"Guadetama: Un pasote de aventura" Una delícia per a tota la família

L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules per veure aquest cap de setmana.





-"Babylon"

Durant el Hollywood dels anys 20, va tenir lloc la transició des del cinema mut al sonor i molts artistes van veure la seva carrera truncada pel canvi mentre que uns altres van ascendir a la fama.

Aquest últim és el cas de Clara Bow, un dels primers "sex simbols" i "*it-girl" de la història, que veu la seva carrera reflectida contra els seus companys que amb el cinema sonor van perdre la seva fama.





-"El fred que crema"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

L'arribada d'una família de jueus que fugen de la persecució nazi trastocarà la vida a la vall.

Sara haurà d'afrontar una difícil decisió: obeir a la raó o seguir el que li dicta el cor. El passat i els secrets que la neu ha mantingut enterrats durant anys estan a punt de sortir a la llum.





-"Last of us"

La història de 'The Last of Us' té lloc vint anys després que la civilització moderna hagi estat destruïda. Joel, un supervivent de caràcter fort, és contractat per a treure de contraban a Ellie, una nena de 14 anys, fora d'una opressiva zona de quarantena.

El que comença com un petit treball aviat es converteix en un viatge brutal i esquinçador, ja que tots dos han de travessar els EUA i dependre l'u de l'altre per a sobreviure.





-"Guadetama: Una pasada de aventura"

Havent-se resignat al fet que simplement acabarà en el plat d'algú, Gudetama només vol ser mandrós tot el temps.

Però, arrossegada per la noia dominant i ambiciosa Shakipiyo, deixa el refrigerador i es dirigeix al món. Junts, aquests pols oposats emprenen una aventura per a trobar a la seva mare.