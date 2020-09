Grups de 20 nens, mascaretes obligatòries a partir dels 12 anys... comença el curs escolar

La Generalitat de Catalunya ja ha establert quines seran les principals mesures de seguretat que s'aplicaran a les escoles a partir del proper 14 de setembre: Entrades esglaonades, grups estables de convivència de com a màxim 20 alumnes per aula, mascaretes obligatòries a partir dels 12 anys, rentat de mans i presa de temperatura. Volem parlar amb el doctor Quique Bassat, per preguntar-li el que es pregunten tots els pares: És suficient amb això? Ell és pediatra i portaveu de la Societat Espanyola de Pediatria. El Dr. Bassat ens diu que "els pares poden estar tranquils. Sempre i quan aquestes mesures s'apliquin de forma estricta. Si és fa això, el risc de transmissió dins les escoles no serà mai zero, però és un risc assumible. Estarem veient a les escoles el que passa a la comunitat". El tema de la mascareta a partir de 12 anys és polèmic: "A la resta d'Espanya la recomanació es utilitzar les mascaretes a partir dels 15 anys. Però crec que les mascaretes no fan cap mal, fins i tot jo hagués sigut més agressiu i hagués posat mascareta a tots els nens a partir dels 8 anys". Li hem preguntat al Dr. si és optimista sobre el futur: "Ens ho hem de prendre molt seriosament. I sí, sóc optimista en relació al rol de les escoles com a fenòmen amplificador de la transmissió. Amb aquestes mesures les escoles no jugaran un paper determinant en el creixement d'aquesta pandèmia. Però sóc menys optimista al veure com estem tractant el problema en aquest país. La situació epidemiològica por empitjorar quan arribin situacions de més rutina, i no descarto que ens haguem de confinar de nou. Segons passin els dies i setmanes, les coses es poden posar pitjor. Aquí és fonamental també el paper que han de jugar els mestres, que els està tocant fer unes tasques per les que no estaven preparats. Els mestres són bons ensenyants, però no han de saber com gestionar una situació d'emergència sanitària"