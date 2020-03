El Gremi de Restauradors, contra la nova llei dels "túpers" als restaurants

Heu anat mai a un restaurant, us ha sobrat par de l'àpat i quan heu demanat que us ho posin per emportar, els cambrers han arrufat el nas? Doncs atenció perquè a partir d'ara hi ha una nova llei del Parlament de Catalunya que obligarà als bars, restaurants i serveis de càtering per més de 100 persones a facilitar envasos als clients perquè es puguin emportar el menjar que sobri, i a més a més sense cost adicional. L'objectiu és que els establiments i també l'administració aprofitin millor el menjar que es pugui reciclar i reutilitzar. A més a més aquests envasos hauran de ser biodegradables. Si els establiments no compleixen la norma, s'exposen a sancions de fins a 10.000 euros. Què els hi sembla això als restauradors? El Roger Pallerols és el director del Gremi de Restauradors de Barcelona i ha volgut passar pels micròfons d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra per donar-nos el seu punt de vista sobre aquesta nova llei: “La veritat és que nosaltres ho veiem amb preocupació. Per una banda és una llei fins a cert punt innecessària, perquè el legislador arriba molt tard a regular una pràctica molt extesa al conjunt d'establiments de restauració de la ciutat de Barcelona. Es públic i notori, qualsevol ho pot provar al seu bar de referència, que si sobra menjar i es demana, això és facilita per part del restaurador. El legislador arriba tard per regular una cosa que no cal. I és que els restauradors i la societat són el mateix, en el sentit que la creixent preocupació de la societat sobre el malbaratament alimentari ha arribat als restauradors, són preocupacions que es produeixen a la societat i també a la restauració. I per altre banda és una llei criticable des de dos punts de vista: Per una banda posa una nova obligació al sector de la restauració. Sembla que el legislador, quan té una idea, la única cosa que se li acut és carregar amb una nova obligació al sector de la restauració, que ja va prou carregat. I per altre banda s'ha comès un error molt habitual, que és legislar i no pensar en la realitat del sector econòmic legislat. Ho diré d'un altre manera: La majoria de restaurants de Barcelona són petites empreses, autònoms... i el legislador crea obligacions sense pensar en la realitat d'aquest teixit que després ho ha de posar en pràctica, cosa que produeix efectes molt negatius, perquè el legislador no pensa en que augmentar costos pot posar en perill la viabilitat de determinats negocis”