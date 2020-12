A Migdia Cope Catalunya i Andorra t'expliquem la nova campanya plena de cares conegudes per a promocionar els bars i restaurants per Nadal. Salut ja treballa amb la idea que ha arribat a Catalunya la tercera onada de la pandèmia i es planteja si cal tornar a fer marxa enrere. L'augment de les restriccions de cara a Nadal està sobre la taula, però el Gremi de Restauració ha impulsat una campanya per promoure el consum a bars i restaurants durant les festes. Pel director de l'organització, Roger Pallarols, celebrar el Nadal als restaurants "és un exercici de responsabilitat" La campanya té el suport del Departament d'Empresa i Coneixement i compta amb un munt de veus conegudes de la ràdio i la televisió: Itziar Castro, Loles León, Leticia Dolera, Núria Gago, Jordi Sànchez, Anna Maria Barbany, Xavier Sardà, Lídia Herèdia, Gemma Nierga, Mònica Terribas i Jordi Basté són algunes de les cares conegudes que donen suport a bars i restaurants. A la roda de premsa de presentació hi havia un faristol buit, que havia de ser per al conseller d'empresa, Ramon Tremosa. Fonts de la conselleria asseguren que no hi ha pogut anar per una reunió d'urgència relacionada amb el coronavirus Pallarols ha defensat que l'hostaleria és un espai més segur que les llars perquè, segons el Ministeri de Sanitat, a la restauració es comptabilitzen el 0,41% dels contagis coneguts. Alhora, Pallarols ha subratllat que el Nadal "està assegurat" i ha insistit que "res ens fa pensar que no podrem anar al bar". Segons ha explicat Pallarols, l'objectiu és "incentivar el consum segur a la restauració" i "conduir la socialització de Nadal a espais segurs". Pel director del gremi, la iniciativa es presenta com "la darrera oportunitat" per salvar un any que considera fatídic i, alhora, pretén "animar un sector que ha passat per molts mesos de decreixement".