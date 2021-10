El gremi de restauració demana que es prorrogui la reducció del 75% en terrasses

El gremi de restauració de Barcelona demanarà als grups municipals que prorroguin la reducció del 75% de les taxes durant l'any 2022. Per saber els motius parlarem amb el Roger Pallarols, director del gremi de restauració de Barcelona.



- Per què voleu que es mantingui la reducció de les taxes fins al 2022?



És obvi per diverses raons, la situació del sector és molt precària, el fet que hem viscut en els darrers dies la recuperació de les condicions per pandèmia no s'ha de confondre amb la recuperació del sector, la restauració és un dels més castigats per la pandèmia i a més a més està conformat per petits autònoms i petites empreses que han suportat aquesta etapa amb una càrrega i pèrdues molt elevades i això no es recupera d'un dia per l'altre. Qualsevol incentiu com és el manteniment de les ampliacions de terrasses que hem pactat o la rebaixa fiscal de la taxa de terrasses són incentius necessaris per a la supervivència de les empreses tenint en compte que tot l'any 2022 serà per la recuperació econòmica i no podem parlar d'una recuperació d'aquest sector ben bé passat tres anys degut el volum d'endeutament que ha suposat tota aquesta etapa de sacrifici. Un altre motiu que ja era abans de la pandèmia és el macro augment de les taxes de terrasses de Barcelona que quintupliquen a ciutats equiparables com la de Madrid.



- No hem d'oblidar que la pandèmia encara no ha finalitzat.



Dóna clar símptomes de control i el que sí que és molt clar és que el principal repte és la recuperació econòmica gràcies a la vacunació. No hem d'oblidar que hi ha una part de la ciutat que està vinculada a la mobilitat laboral o turística que aquests encara no han pogut ni tan sols iniciar el procés de reactivació.