El Gremi de Carnissers, satisfets amb les vendes d'aquesta Setmana Santa

El Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació ha fet una crida a les famílies per incrementar durant el confinament el consum de carn de xai, formatges i peix fresc. El seu mercat s'ha vist molt limitat pel tancament dels restaurants. Avui volem parlar amb un carnisser que és també membre de la junta del Gremi de Xarcuters, Carnissers i Aviram de Barcelona i comarques, l'Antoni Gálvez. "Doncs no estic del tot d'acord amb el Ministeri, però si que és cert que la venda de molts ganaders ha pogut baixar, però a les botigues hem fet tot el possible per mantenir les vendes i la veritat és que en aquesta Pasqua podem estar contents respecte a les vendes. El xai s'ha venut bé a Catalunya durant aquesta Setmana Santa, al menys per les dades que tenim. He pogut parlar a diferents companys de llocs diferents i tothom m'ha dit el mateix, que s'ha venut bastant. Potser no s'han fet barbacoes grans com estavem acostumats, o no hi ha hagut tants dinars familiar el dia de la Mona, però en general estem contents". Li preguntem a l'Antoni per un altre tipus de carn, la de porc, i ens diu que "Jo crec que s'ha incrementat la venda de tot, però no és que la gent estigui acumulant ni comprant convulsivament. El que passa és que molta gent que acostumava a dinar fora, ara no ho pot fer. Nens que dinaven al col.legi, ara han de dinar a casa, això fa que molta gent que estigui a casa confinats hagin de menjar sempre a casa. Tots els àpats s'han de fer a casa, i això vol dir que estem venent el mateix o més. A més el nostre gremi estem fent un gran esforç, estem fent repartiment a domicilis, trucant a la gent perquè vinguin a buscar el seu encàrrec per escurçar el temps que la gent hagi d'estar al carrer". Li hem preguntat també sobre els preus, i l'Antoni ens diu que "No només els hem mantingut, sinó que fins i tot hem baixat preus una mica"