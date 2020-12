El Gremi de Carnissers recomana avançar les compres aquest Nadal

Els dinars i els sopars de Nadal sempre arriben per aquestes dates, però aquest any també serà diferent en aquest aspecte a causa del Coronavirus. Les celebracions d'aquest any seran atípiques en molts sentits. El Gremi de carnissers xarcuters i aviram de Barcelona i comarques està fent una campanya per recomanar als consumidors avançar els encàrrecs i les compres. La Elena Carrasco es secretària d'aquest gremi, i amb ella parlem del tema: "És important que planifiquem les compres. Hem d'evitar cues al carrer, hem d'evitar aglomeracions, tothom vol fer els àpats, tenir les millors carns, i per això des del gremi recomanem als clients que avançin les seves compres i les seves comandes. I més ara mateix que hi ha moltes maneres de comprar, molts establiments tenen clients a la botiga, però també accepten comandes per telèfon, per Whatsapp i a través de pàgines web. El millor és fer un encàrrec, que t'ho preparin tal com vols, i concertar una hora de recollida". Li preguntem a la Elena com ha viscut el seu gremi aquesta pandèmia: "He de dir que el sector de la alimentació, un sector essencial, podem dir que, entre cometes, hem estat afortunats. Sempre hem tingut les botigues obertes, tot i que hem tingut molta por perquè sempre hem estat a primera línia, atenent als clients. Els primers mesos va ser una bogeria, tot i que ara sembla que ja ho hem oblidat, però aquells dies que la gent estava confinada van ser molt durs per nosaltres. Esperem que aquest Nadal pugui ser el més normal possible. És possible que hi hagi un augment de compres, perquè més gent menjarà a casa, i les famílies estaran més dividides i haurà més gent que hagi de comprar,per això és important que la gent concerti les seves comandes"