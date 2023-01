La gran festa del calçot a Valls

Comença la temporada de calçots, és un dels àpats que més agrada de la gastronomia catalana. Parlarem el president del consell regulador de la indicació geogràfica protegida calçot de Valls, Dalmaci Closent.



- Què és i des de quan el calçot de Valls té aquesta etiqueta?



La indicació geogràfica protegida és un segell de qualitat què depèn del departament d'Acció climàtica i que penja de les disposicions de la Unió Europea. Es tracta de diferenciar un producte concret, en una zona concreta i amb unes característiques concretes que hem de complir sota un reglament que ens obliga i a la vegada ens ajuda.



- Quina diferència hi ha entre un calçot de la indicació geogràfica protegida i un calçot conreat en un altre punt de Catalunya?



El calçot de la IGP de Valls té uns trets diferencials respecte a altres tipus de calçots. Un dels trets diferencials és la zona geogràfica que comprèn les quatre comarques de la IGP què és l'Alt Camp, el Baix Camp tarragonès i baix Penedès amb el centre de la capital a Valls, tenen com a denominador comú un sol i un clima que fa que aquest conreu tingui unes característiques especials com pot ser la dolçor, però a més a més aquests calçots són certificats i treballats sota un reglament i unes condicions que hem de complir perquè precisament siguin certificats. Passem dues inspeccions, una per una entitat externa de la Generalitat i una altra de la mateixa IGP per tal de vetllar pels calçots que posem al mercat compleixin aquestes indicacions.



- Com ha estat la producció d'aquest any? Ha afectat aquest temps tan estrany?



Si, el treball que hi ha amb aquesta verdura dura tot l'any, la falta d'aigua, l'hem suplert amb regs més continuats, per tant, el calçot d'aquesta temporada està en bones condicions.