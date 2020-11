El govern català rebaixarà l'IRPF als treballadors més precaris

El govern aprovarà aquest dimarts un decret llei per rebaixar l'IRPF als treballadors amb les rendes més baixes i amb més precarietat laboral. Hem parlat del tema amb el Secretari General del sindicat de técnics d'Hisenda. José Maria Molinedo.

El decret establirà una deducció autonòmica equivalent a la diferència entre la quota íntegra estatal i la quota íntegra autonòmica, sempre que sigui positiva.

Es preveu que la mesura beneficiarà uns 250.000 treballadors que cobren entre 14.000 i 22.000 euros bruts anuals.

Són treballadors, en molts casos, que a causa de la Covid-19 estan o han estat a l'atur, en un ERTO o han encadenat diversos contractes; i que, com que tenen més d'un pagador, estan obligats a fer la declaració de la renda.

El Departament d'Economia, que està tancant els detalls del decret, ha exigit al govern espanyol "mesures econòmiques concretes" i un "pla de xoc urgent" per ajudar els sectors més afectats per la crisi econòmica generada per la pandèmia.

La petició arriba dies després que el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, enviés una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant una moratòria d'impostos per als sectors més perjudicats per les restriccions destinades a frenar el coronavirus.

Aquesta mesura es farà efectiva quan els treballadors que se'n puguin beneficiar hagin de presentar la pròxima declaració de la renda, la primavera de l'any que ve.

José María Molinedo tambè ha comentat que la declaració de renda de 2020 no serà més complicada de la qualsevol altre any .