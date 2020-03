El gossos no transmeten el Coronavirus

Portem moltes setmanes parlant del Coronavirus, i aquests dies hem conegut notícies que parlen sobre gossos, especialment per la notícia que va arribar fa poc, que deia que un gos havia donat positiu en el test de detecció del Coronavirus a Hong Kong, tot i que no té símptomes d'estar malalt. Fins i tot hi ha gent que li està tapant la boca al gos per precaució, però sembla ser que aquesta és una precaució innecessària. Tothom es pregunta si hi ha proves de que aquesta malaltia es pugui transmetre dels gossos als humans o d'humans a gossos. Avui hem volgut parlar amb la Maria Pi i Ferrer, que és veterinària i membre del col.legi de veterinaris de Barcelona, que ha volgut respondre a les notres preguntes a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”. “El que podem dir a qualsevol persona que tingui un gos és simplement que no hi ha cap fet provat que la malaltia es pugui transmetre ni de persones a gossos ni de gossos a persones, ni tampoc de gossos a gossos. Sí és cert que hi ha una por generalitzada pel Coronavirus. És un virus que s'ha extés d'una forma molt ràpida, la gent té por, té moltes preguntes, el coneixem poc, encara no hi ha vacuna, i tot això són factors que fan que la gent tingui por. A més a les notícies s'està parlant tota l'estona, però vaja, com et dic, les mascotes no pateixen aquesta malaltia”. S'han fet virals imatges de gossos amb mascareta, amb la boca tapada... però per la María “aquesta és una precaució totalment innecessària i crec que la única cosa que aconsegueix es espantar a la gent i que hi hagi més por, que la gent s'espanti encara més. Però com et dic no hi ha cap prova científica de que entre éssers humans i gossos pugui haver cap tipus de transmissió”