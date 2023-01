Gospel X-Perience torna al Palau de la Música

El Gòspel és un gènere en el món de la música que tothom coneix. Per saber com està ara mateix a Catalunya parlarem amb un dels grans impulsors de gòspel, Moisès Sala. A més a més, el pròxim 21 de gener estarà al palau de la música catalana amb el taller de Gospel X-Perience.



- Com està aquest gènere a Catalunya?



La gran moguda del gòspel va començar a Catalunya als 2000. Sempre hi ha hagut corals que han anat afegint temes de repertori gòspel com "Oh happyday" per no és fins a l'any 2000-2002 quan es torna popular al nostre país. Aquesta cultura prové dels estats units i comença a arrelar aquí gràcies al teixit associatiu i coral que hi ha al nostre país i de les ganes per descobrir nous estils i noves formes d'entendre l'espiritualitat.



- En quin moment t'enamores del gòspel?

Realment és una relació amor- odi. Soc pianista de formació i dirigia corals clàssiques, però arran d'un petit accident domèstic em vaig quedar sense veu i sense poder fer moltes coses, em va provocar inquietuds i vaig descobrir el gòspel. Vaig viatjar fins als estats units per acabar de descobrir l'estil de música que escoltaven a casa i a partir d'aquí vaig decidir crear el grup inicial els "Gospel Viu Choir" que aquest any celebra els seus vint anys. Amb el temps ha anat creixent i s'han anat afegint altres formacions com GospelProject de Granollers des del 2019 i els Heaven On EarthGospelChoir de Girona.



- El dissabte dia 21 de gener actuareu al palau de la música catalana amb l'actuació 400.



Sí, déu-n'hi-do el que han donat vint anys.

*Enllaç entrades

Dilluns: de 9 a 21 hs.

Dissabte: de 9:30 a 21 h.

Diumenges i festius: de 9:30 a 13.00 hores i 2 hores abans del concert (dia de venda).