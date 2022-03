Google oferirà serveis de ciberseguretat a través de Google Cloud

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

-Microsoft llança DirectStorage

DirectStorage, un dels sistemes clau de Xbox Velocity *rchitecture de Xbox Sèries, ja es troba a el disponible per a qualsevol desenvolupador.

DirectStorage és un nou sistema de E/S (Entrada/Sortida) dissenyat específicament perquè els jocs funcionin al 100% del rendiment del SSD i la descompressió de maquinari.

Els jocs actuals transmeten una gran quantitat d'actius per a carregar contínuament el que s'ha de veure en pantalla, i el treball de DirectStorage és reduir la càrrega del processador a l'hora de fer aquestes operacions de E/S.

La potència que s'estalvia la CPU es pot usar en altres àrees, com la física, la intel·ligència artificial o posar més NPCs en pantalla.

-Novetats en l'Apple KeyNote

Apple presenta el nou iPhone SE L'iPhone.

Apple acaba d'anunciar el nou iPhone ES, un telèfon d'aspecte i nom continuistes, però que per a 2022 arriba amb una maquinaria de primera línia malgrat ser el graó d'accés a la gamma. Les seves claus són un processador A15 Bionic com el de els iPhone 13, connectivitat 5G per a treure partit a les xarxes de nova generació, una cambra senzilla però millorada i optimitzacions en la bateria.

Apple també actualitza l'iPad Air amb el processador M1.

El nou iPad Air (10,6 polzades) cobreix l'espai que hi ha entre la gamma portàtil i les tauletes llançades fins ara per la companyia en utilitzar el processador M1.

Es revela el Mac Studio, un equip de sobretaula d'alt rendiment que incorpora el nou processador M1 Ultra.

El nou Mac Studio, un ordinador de sobretaula d'altes prestacions i grandària compacta que ve a ser alguna cosa així com un Mac Mini però amb potència Pro.

De disseny discret, destaca per integrar el xip M1 Max o el nou M1 Ultra, que és descrit per Apple com el més potent mai llançat per a un ordinador personal.

Aquest nou processador brinda ni més ni menys que una CPU de 20 nuclis, una GPU de fins a 64 nuclis (hi ha una variant de 40 nuclis) i una unitat de processament neuronal (Neural Engine) de 32 nuclis, amb l'afegit que CPU, GPU i NPU poden accedir dinàmicament a tota la memòria del sistema com succeeix en un telèfon mòbil.

Al costat d'aquest notable equip, Apple ha anunciat la nova pantalla Studio Display 5K (5120 x 2880) de 27 polzades.

Mac Studio M1 Max 32 GB + *SSD de 512 GB: 2.329 euros (base)

Mac Studio M1 Ultra 64 GB + *SSD d'1 TB: 4.629 euros (base)

Studio Display basi: 1.779 euros (2.239 euros amb base regulable en altura)

Studio Display amb vidre *nanotexturado: 2.209 euros (2.489 euros amb base regulable en altura)





Google compra Mandiant per 5.400 milions de dòlars i oferirà serveis de ciberseguretat a través de Google Cloud

A través d'aquesta adquisició, Google podrà oferir als seus clients empresarials assessorament en matèria de seguretat, detecció i intel·ligència d'amenaces, eines de detecció i resposta ràpida, programari de validació i altres serveis que fins ara Mandiant proporcionava a grans companyies i governs.