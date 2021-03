Google Maps permetrà el pagament de pàrquings i transport públic

L'aplicació Google Maps és molt útil fins i ens ajuda moltíssim en el nostre dia a dia, però a partir d'ara Google Maps també ens permetrà pagar als parquímetres i el transport públic directament. Ens explica tot els seus avantatges l'Enrique San Juan, director de l'agència digital community internet a Barcelona.

Google Maps s'està estenent per ajudar-nos i facilitar-nos la vida encara més

<< Efectivament, Google Maps és una de les aplicacions d'estrelles de Google més enllà del mateix buscador i de YouTube que formen part del mateix ecosistema, però Google Maps ha anat evolucionant amb els anys guanyant funcionalitats. De moment, la nova funció de poder pagar el pàrquing de pàrquings públics es troba en fase de prova en una petita part dels Estats Units.>>

Com funciona?

<< Quan tu arribes al lloc, aparques, baixes amb la teva aplicació de Google Maps, has d'identificar el parquímetre que tens el costat introdueixes el codi, dius quant de diners o quant de temps estaràs allà aparcat i te'n vas. En el transport públic hi ha una aplicació a través de la qual planifiques prèviament el trajecte i ho pagues a través del sistema específic de Google. Quan pugis al transport públic només hauràs d'anar amb el teu mòbil i passar-ho com si fos el teu bitllet. A Barcelona tenim altres sistemes d'aplicacions per pagar els pàrquings que no té res a veure amb Google, són aplicacions directes. Però el que s'està fent als estats units s'estendrà sense cap dubte. >>

Estarem més controlats a través del nostre mòbil amb aquesta nova funció?

<< Tot petit avanç pel que fa a la funcionalitat en aplicacions són bones perquè ens donen més comoditat, però ens anirà submergint a una major necessitat d'aquestes apps.>>