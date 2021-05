”A golpes de fe” el nou tema de Yoly Saa

S'ha publicat “A golpes de fe” que és el clar exemple que Yoly Saa està còmoda en molt estils musicals, mostrant-nos un so que no havíem escoltat fins avui i amb aquesta manera d'escriure que tant la caracteritza. És una d'aquestes cançons que afermen el projecte d'aquesta jove gallega.

En aquesta última etapa de l'artista estem veient com a més de la composició dels temes també està assumint la co-producció dels mateixos al costat dels seus ja inseparables Pablo Estrella, Andrés Terrón i Apollo Vice.





“A cops de fe” és el clar exemple que Yoly Saa està còmoda en molt estils musicals, mostrant-nos un so que no havíem escoltat fins al moment i amb aquesta manera d'escriure que tant la caracteritza.

Amb una sensibilitat i una veritat que aclaparen, Yoly*Saa va sorprendre amb la seva joia musical «L'exili», en la qual canta a l'amor, al desamor, però sobretot, a aquesta incessant necessitat de fugir quan estàs submergida en una relació de parella que no et fa bé, ja que s'ha tornat totalment tòxica.

De fet, el dia que va llançar el tema, va escriure en les seves xarxes socials: «No em fa por dir que és una de les millors cançons que he fet fins avui. Tant de bo us faci veure que no podem quedar-nos on ens volen malament». Un discurs personal amb el qual sentir-nos identificats, perquè tots hem travessat alguna vegada una situació similar. Una cançó que marca un abans i un després per a Yoly Saa.