"Glifing": El mètode que ajuda als nens amb dislèxia

Avui a "Migdia Cope Catalunya i Andorra" hem volgut saludar a la Monsterrat García, psicòloga i mare d'un nen amb dislèxia. Ella va començar a investigar, juntament amb la Universitat de Barcelona , la manera de tractar el problema de dislèxia que tenia el seu fill. D'això ja fa 10 anys. "Sí, vaig començar a la facultat de psicologia de la Universitat de Barcelona. Vam descobrir que el Mario, el meu fill, era un nen amb dislèxia, tenia moltes dificultats per poder llegir bé, la qual cosa li provocava molt fracàs escolar".

Estudiant el tema van trobar un mètode, que mitjançant un joc d'ordinador "s'aconsegueix que els nens que tenen problemes i dificultats amb la lectura, ja sigui per la dislèxia o per qualsevol altre motiu, puguin aprendre a llegir de la forma més òptima possible per acostar-se als seus companys de la millor manera possible".

Gràcies a aquest joc d'ordinador els nanos poden superar la dislèxia. "No és només per la dislèxia. De fet hem vist que molts nens necessiten aquest reforçament. Per una banda tenim un programa de reeducació per a la dislèxia, que ho porta un gabinet especialitzat que està aconseguint grans resultats. Per un altre banda tenim una altre vessant que tracta amb tots els nens d'uns 9 anys, que estan afiançant en seu procés de lectura, per tal que millorin les seves habilitats de lectura. El programa es diu Glifing, i per accedir a ell hi ha vàries maneres. El que es pot fer és entrar a la nostra pàgina web, que es www.glifing.com i allà trobarà la millor manera d'ajudar als seus fills. El nom ve de la paraula "glif", que fa referència al símbol d'un jeroglífic, i per molts nens enfrontar-se a la lectura pot ser igual que enfrontar-se a un jeroglífic"