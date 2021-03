‘Giran y Van’, el tema d'Antonio Orozco per a fer costat al ciclista Gonzalo García

Cofidis, Pedaleando Contigo, el projecte social de Cofidis que promou la integració social a través de l'esport ha presentat avui el videoclip ‘Giran y Van’, un tema únic compost pel cantant espanyol Antonio Orozco i dedicat al ciclista Gonzalo García Abella per a animar-li en el seu camí als Jocs Paralímpics de Tòquio.

‘Giran y Van’ és un autèntic himne a l'esforç, talent i superació d'aquest ciclista i, en general, de tots els esportistes paralímpics del nostre país que lluiten diàriament per a aconseguir els seus objectius.

El seu autor, Antonio Orozco, ha confessat aquest matí durant la presentació d'aquest tema, que es tracta d'una de les cançons més emotives que ha compost en la seva trajectòria musical per la inspiració que li causa la història de Gonzalo i la de tots els esportistes que com ell lluiten per a fer front a reptes adversos.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amn l'Antonio Orozco i ens ha explicat que “Les persones neixen inspirades en un batec. El batec del cor és l'eix per a tot en la vida. En “Giran y Van” conflueix l'enteresa, la força, l'embranzida, la preparació i el desenvolupament del que un vol en la vida. A vegades la vida imposa, però no sempre cal fer-li cas”. És el missatge que llança Orozco a l'inici del seu videoclip i sobre la base del qual gira tota la seva cançó.

Aquest videoclip culmina la webserie de quatre capítols posada en marxa per Cofidis, Pedaleando Contigo.

‘Giran y Van’ pot visionar-se des d'avui en tots els perfils socials de Cofidis, així com també escoltar-se en les plataformes digitals. A més, Cofidis ha dissenyat per a l'ocasió el site www.giranyvan.com, on el públic també pot veure el videoclip.

El somni de Gonzalo



Gonzalo García Abella és un esportista de 24 anys que competeix en un tricicle degut a una paràlisi cerebral de naixement. Gonzalo, campió d'Espanya en ciclisme adaptat de contrarellotge i ruta des de 2015 fins a 2019, porta anys lluitant per un somni: competir en els Jocs Paralímpics.