"La gent gran i els més petits no haurien de coincidir en les seves hores de sortida al carrer"

No és la primera vegada que tenim la sort de saludar Josep Carner, que és president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, la FATEC. Amb ell hem volgut parlar sobre la notícia que va donar el govern aquesta setmana: I és que a partir del dia 2 de maig, les persones grans podran sortir al carrer: "Sí, això és el que ha dit el president del govern i és el que reivindiquem. Volem que ens deixin sortir, perquè les persones gran, quan estan a casa, queda molt tocada. Són persones més febles, que tants dies a casa queden sense ganes de fer res, i creiem que la millor medicina que hi ha per la gent gran és sortir al carrer. A partir de certes edats hem de fer coses, si entrem en una fase pasiva, es cau en la soletat, en la desmotivació... i el més important en la gent gran és tenir plans i ganes de fer coses. La nostra preocupació ara és com es farà aquesta sortida, crec que s'ha de pensar molt bé, perquè si poden sortir els nens, poden sortir els avis, i tots dos coincideixen pot ser un problema. Crec que la gent gran i els nens no haurien de coincidir als carrers. S'hauria de programar d'alguna manera. Fa temps que reivindiquem que ens deixin sortir, però sempre que hi hagi condicions correctes per sortir. Ara sembla que estem passant per una fase de més relaxament, que ha baixat una mica l'angoixa d'agafar la malaltia, i això pot ser perillós. També és veritat que aquest confinament també ha fet que la gent gran entri més de ple a utilitzar la tecnologia. Són molts dies fent video trucades, utilitzant més que mai internet, els telèfons intel.ligents, i això ha fet que mols avis de Catalunya es familiaritzin més que mai amb aquestes tecnologies, la qual cosa és molt positiva"