Genigma, un joc per avançar en la recerca en càncer

Un equip científic de Barcelona llança GENIGMA, un videojoc que repta a jugadors i jugadores a resoldre puzles mentre generen dades científiques per a detectar alteracions en les seqüències genòmiques i contribueixen a fer avançar la recerca del càncer de mama.

El joc, disponible avui a iOS i Android en català, anglès, castellà i italià, és el resultat d’un projecte de ciència ciutadana de dos anys i mig desenvolupat per un equip de recerca del Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) i professionals del videojoc.

GENIGMA ha estat creat per a impulsar els esforços de recerca que depenen de les línies cel·lulars de càncer, un recurs essencial per estudiar el càncer i provar nous fàrmacs per tractar la malaltia.

Una de les limitacions d’aquestes línies cel·lulars és la manca de mapes de referència del genoma d’alta resolució, que són necessaris per ajudar els equips de recerca a interpretar els seus resultats, per exemple, per a identificar la ubicació de gens d’interès terapèutic o possibles llocs de mutació.

“Les línies cel·lulars són les responsables del descobriment de vacunes, quimioteràpies per al càncer o la fecundació in vitro. Són un pilar de la biologia moderna”, explica el professor de recerca ICREA Marc A. Marti-Renom a Migdia a COPE Catalunya (àudio), amb doble afiliació al CRG i CNAG-CRG i líder de la recerca que sustenta GENIGMA.

“Tot i això, la falta de mapes de referència del genoma limita el progrés científic actual. És com demanar a algú que es guiï en una ciutat actual amb mapes del passat.

Actualitzar aquests mapes amb l’ajuda de moltes persones permetrà avançar més ràpidament en la recerca del càncer de mama.

” El grup de recerca de Marti-Renom ha desenvolupat mètodes per crear mapes de referència genòmics mitjançant la visualització del genoma en un espai tridimensional. Tanmateix, això requereix molt de temps i recursos per entrenar la intel·ligència artificial, així com a una gran potència computacional. L’equip llança GENIGMA perquè creu que les dades generades per les persones que hi juguin poden ser un mètode més eficaç per actualitzar els mapes de referència que l’ús exclusiu de la IA.

La "intel·ligència de ramat" de les persones que juguin a GENIGMA pot proporcionar solucions millors i més creatives que la IA.

Per jugar a GENIGMA s’ha de resoldre un puzle amb unes cadenes de blocs de diferents colors i formes. Cada cadena representa una seqüència genètica en la línia cel·lular de càncer, i la forma en què s’organitzen els blocs és una solució potencial per la ubicació dels gens. Els jugadors i jugadores han de reorganitzar els blocs per aconseguir la puntuació més alta possible.

Com més gran sigui el nombre de persones jugant i més altes les puntuacions, més gran serà la probabilitat que l’equip de recerca hagi trobat la seqüència correcta per aquesta ubicació particular en el mapa de referència.

Segons Oriol Ripoll, creatiu a JOCS al SEGON i coordinador de l’equip de disseny de GENIGMA, “La ciència sovint pot semblar inaccessible per a la majoria de les persones, per això agafar el mòbil per jugar a GENIGMA és tan emocionant. No només combina l’atractiu i popularitat dels videojocs per contribuir a l’avenç de la recerca mèdica, sinó que també aprendràs més sobre la ciència”.