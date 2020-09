La Generalitat estudia rebaixar les restriccions per visitar familiars a residències

Us volem donar una important notícia relacionada amb les persones que viuen a residència arreu de Catalunya, que són unes 53.000 persones. A partir de la setmana vinent hi haurà un nou protocol que modificarà les visites a les residències. Josep Carner és el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Amb ell volem parlar d'aquest aixecament de restriccions per les persones que viuen en residències: "Ara mateix tot el que surt ve amb un condicionant, que és "en funció de l'evolució de la pandèmia". Ara mateix hi ha certes restriccions: Només poden anar familiars directes, només pot anar una persona que a més ha de passar tot un tràmit sanitaria, se li ha de prendre la temperatura, guants, mascareta, distància de seguretat... El que tothom espera és poder anar a la residència i fer una vida normal, però creiem que això encara trigarà , tot i que la xifra d'afectats a residències ha disminuit molt, possiblement a causa del blindatge que s'ha fet a les residències. Però això porta a que potser algun avi no mor de Covid, però mor de pena per estar sol a una residència sense que cap familiar el pugui anar a veure. El que passarà més endavant no ho sabem, però esperem que les restriccions es baixin eliminants, que puguin aner més persones i no només una, que puguin estar més estona..." El nou protocol de la Generalitat vol tenir més en compte la situació de cada residència. "El que és una evidència és que les persones que s'han contagiat a les residència ho han fet per les persones que han vingut de fora. Això ha fet que es blindin les residències, i això ha donat resultats, però també està fent que la gent que viu a residències pateixin molt, perquè no poden veure els seus éssers estimats, i això també provoca patiment, i més encara que no saps fins quan durarà aquesta situació"