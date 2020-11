La Generalitat envia 5.5 milions d'SMS per informar sobre el Coronavirus

Segur que molts ciutadans han rebut durant les darreres setmanes SMS al seu telèfon mòbil amb informació sobre la pandèmia. I és que el Departament de Salut de la Generalitat ha enviat prop de 5.5 milions de missatges SMS amb l'objectiu d'alertar a la població sobre com protegir-se davant possibles contagis de Coronavirus. Aquesta és una nova tècnica de comunicació amb la qual s'espera aconseguir més implicació de la ciutadania. L'Elisabeth Garcia és la Gerant d'Innovació de CatSalut. Amb ella parlem d'aquests SMS: "La ciutadania pot rebre 2 tipus d'SMS. Un, de tipus informatiu, on expliquem les mesures que s'han de prendre en la situació actual de la pandèmia. Són els SMS que es van rebre fa unes setmanes. Hi ha un segon tipus d'SMS que només el reben aquelles persones que són casos sospitosos de tenir Covid, o aquelles persones que han donat positiu en una prova, i on se'ls comunica quines mesures d'aïllament han de prendre, com tramitar la baixa, etc... i en aquest mateix SMS els demanem que ens retorni amb quines persones ha estat a menys de 2 metres durant més de 15 minuts en les darreres 48 hores. Hi haurà un tercer SMS, que encara no s'està rebent, que serà per aquelles persones que han estat en contacte estret amb positius, i on s'explicarà a questes persones com ha de fer l'aïllament i com detectar els símptomes que puguin tenir. Les persones positives reben l'SMS en el mateix moment que el laboratori sap que aquesta persona és positiva. I els seus contactes reben els SMS unes 24 hores més tard. Les persones vulnerables i d'edat avançada han estat els primers en rebre aquests SMS.