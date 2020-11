La Generalitat destinarà una partida de 20 milions d'euros a ajudar als autònoms

Els autònoms són un dels col.lectius més prejudicats per aquesta pandèmia. Molts s'han quedat sense ingressos quan han hagut d'aturar la seva activitat. El Govern Català ha aprovat aquest dimarts una ajuda de 20 milions d'euros pels autònoms afectats per les conseqüències del Covid. El pla consisteix en una paga única de 2.000 euros, de la que es podran beneficiar unes 10.000 persones. Parlem del tema amb el Lorenzo Amor, president de l'Associació de Treballadors Autònoms, l'ATA. Ells ens explica que "esta ayuda bienvenida sea, pero indudablemente, teniendo en cuenta que hay más de 500.000 autònomos en Cataluña, que más de la mitad están sufriendo ahora mismo caídas de actividad superiores al 70%, que solo se llegue a 10.000 me parece una cifra muy pequeña. Bienvenido para los autònomos que lo vayan a recibir, pero está claro que esa ayuda no cubre las necesidades de los autònomos en Cataluña". Preguntat sobre la situació actual dels autònoms a Catalunya, el senyor Amor ens diu que "en lo que va de año en total se han perdido más de 2.500 autónomos en Cataluña, que es uno de los territorios donde la pandemia está castigando mucho a los autònomos. El colectivo empresarial más débil son los autónomos, y los datos son muy malos. Es cierto que en el mes de octubre ha habido un pequeño repunte de 500 autónomos más en Cataluña, pero aún así el total del año es muy malo. Y hemos de tener en cuenta que los autónomos son muy importantes para el tejido social y económico de Cataluña, por eso no entiendo que a la administración le cueste tanto ayudar al autònomo.