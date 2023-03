La Generalitat deixa en l'aire l'atenció a 16 nens amb pluridiscapacitat

Avui explicarem la història de Mage, una nena de dos anys que cada dia lluita per viure. Abans de néixer li van diagnosticar una malformació al cervell, els metges no donaven gaires esperances de vida, però evidentment no va ser el seu final gràcies al suport fonamental dels equips mèdics de la vall d'Hebron i als professionals que després l'han atès al centre especial de la fundació Nexe. Aquesta fundació fa una gran feina amb nens que tenen multi discapacitats, però malauradament tancarà, així ho ha decidit la Generalitat retirant la subvenció que els hi ha permès subsistir durant trenta anys. De moment no hi ha cap solució per aquestes 16 famílies que es quedaran sense assistència el pròxim 31 de desembre. Parlem amb el pare de la Mage, Pablo Guerrero.



- Com ha estat la situació fins ara?



És la cinquena de sis germans, a l'inici de l'embaràs ens van comunicar el ginecòleg què la situació era molt greu tant que la seva deformació cerebral no li permetria continuar viva. Van rebre la notícia amb molta tristesa, però a la vegada volíem aprofitar el temps que estigués amb nosaltres i ens vam preparar. Era una situació molt difícil d'assimilar



- I fins i tot amb una situació que semblava inevitable.



Vam anar més metges, però la nena no tenia cap esperança de sobreviure, la malformació que tenia no li permetria respirar. Així i tot, vam preparar el dia a la vall d'Hebron ens van habilitar una sala per tota la família. Quan va néixer la nena ens la vam passar molt de pressa perquè no sabíem que anava a passar quan es tallés el cordó umbilical. La vam portar a l'habitació perquè els seus germans la coneguessin, creiem que és important per poder passar el dol, immediatament va venir la mare, vam estar tots reunits i ens vam quedar allà esperant, només demanaven un miracle que era poder estar tots junts i se'ns va concedir. Va estar durant tres mesos a l'UCI, la van operar en cinc ocasions i la nena va continuar endavant. Avui dia encara estem en alerta. A casa tenim tota mena d'aparells per al seu dia a dia i ara quan tanquin el centre no sabem on portar-la.