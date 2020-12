La Generalitat busca 1500 pisos per reallotjar families vulnerables

La Generalitat busca solucions per dona vivenda a les families més vulnerables que estàn en llista d'espera per rebra una casa. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Agustí Serra, secretari de l'agenda urbana i territori de la Generalitat. El govern proposa llogar entre 1.300 i 1.500 pisos durant l'any que ve per reallotjar part de les 1.700 famílies vulnerables en llista d'espera a les taules d'emergència habitacional. Famílies que encara no han rebut l'habitatge promès malgrat que tenen un informe favorable del programa Reallotgem.cat. La iniciativa comptarà amb 21 milions d'euros de pressupost. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) firmarà un contracte de lloguer amb el propietari i pagarà 18 mesos de renda per avançat.s. Les famílies que rebin el pis hi accediran en règim de cessió d'ús i pagaran un lloguer social. El govern remunerarà la captació per part dels ajuntaments, amb 450 euros per pis trobat. Els consistoris seran els encarregats de trobar els pisos i convèncer la propietat perquè firmi un contracte amb l'Agència de l'Habitatge, una feina que el govern compensarà amb 450 euros per habitatge captat i 250 euros per aparthotel trobat, ja que aquest tipus d'habitatges també entren en el programa "com a mesura transitòria". Els apartaments llogats per la Generalitat hauran de tenir una cèdula d'habitabilitat, estar en condicions de ser ocupats de manera imminent i tenir una superfície útil màxima de 90 metres quadrats. En el cas dels aparthotels, hauran de ser de 24 metres quadrats i disposar d'un equipament de cuina. Un cop arribats a un acord, es formalitzarà el contracte d'arrendament amb el propietari que han trobat els consistoris amb una durada mínima de cinc anys o de set si és persona jurídica. En el moment de la signatura, el govern abonarà l'import corresponent a 18 mesos per avançat. Un cop passat aquest període, la resta de quotes s'abonaran mensualment. Després de la signatura, l'AHC adjudicarà el pis a la família "que consideri més idònia" en tots els casos menys en els municipis que compten amb una taula d'emergència pròpia, on serà el mateix ajuntament qui decideixi. Les onze ciutats catalanes que compten amb aquest servei són Barcelona, Badalona, Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat, Martorell, Sant Adrià de Besòs, Lleida, Sabadell, Terrassa, Vic i Sant Cugat del Vallès.