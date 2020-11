El 5 de gener del 2021 no es farà la cavalcada tradicional pels carrers de la ciutat

A Migdia Cope Catalunya i Andorra ens hem assabentat d’una bona notícia, els Reis d’Orient vindran a Barcelona el 5 de gener del 2021, però no es farà la cavalcada tradicional pels carrers de la ciutat, l'espectacle de carrer més multitudinari de l'any. La pandèmia ha obligat a repensar aquesta festa per evitar aglomeracions. Per això, l'arribada de Ses Majestats la podreu seguir per diferents televisions públiques. I no us preocupeu, perquè també rebran les vostres cartes, el Fòrum acollirà una instal·lació reial del 28 de desembre al 5 de gener perquè tothom pugui deixar la carta i veure com es preparen els regals Com cada any, els Reis d'Orient arribaran a bord del pailebot Santa Eulàlia el 5 de gener -en un horari per definir- i, segons ha explicat el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, "faran un recorregut fins al moll del Fòrum". Allà, l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, estarà esperant Melcior, Gaspar i Baltasar per rebre'ls com cada any. Un cop Ses Majestats ja siguin al Fòrum, connectaran amb la instal·lació que s'haurà muntat en aquell espai per preparar l'entrega de regals durant la nit de Reis L'esplanada del Fòrum s'ha triat com a espai segur perquè, des de finals de desembre, Ses Majestats puguin recollir les cartes dels infants i preparar tota la logística dels regals. Amb el nom de La Màgia dels Reis d'Orient, la instal·lació recrearà les carrosses del patge Estel, la del carbó, la dels xumeters i la dels tres reis: Melcior, Gaspar i Baltasar. També hi haurà una bústia per recollir les cartes i contenidors plens de regals. La Màgia dels Reis d'Orient obrirà del 28 de desembre al 5 de gener i per visitar-la caldrà cita prèvia. Les reserves es podran fer a través del web de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona a partir del 15 de desembre. L'horari de la instal·lació serà d'11 a 14 i de 16 a 20 h els dies 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener. Els dies 31 de desembre i 5 de gener estarà oberta només en horari de matí La visita a la instal·lació, amb una superfície total d'una hectàrea a l'aire lliure, s'allargarà uns 50 minuts en un trajecte de 700 metres lineals que passarà per vuit espais diferents on es veuran les carrosses, estris, vestuari i tota mena d'utillatges reials. També es podrà contactar de forma virtual amb els Reis i els patges, que hauran enviat missatges des de l'Orient. En tot moment s'estarà atent a les indicacions de Protecció Civil segons l'evolució de la pandèmia