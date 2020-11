L’1 de gener de 2024 desapareixeran els triangles de les carreteres

A Migdia Cope Catalunya i Andorra us volem recordar que als triangles per senyalitzar vehicles avariats o accidentats a la carretera els hi queden poc més de tres anys de vida, l’1 de gener de 2024 desapareixeran, i seran substituïts per un dispositiu diferent que els substituirà i que serà obligatori. El nou dispositiu alertarà els altres conductors des del vehicle sinistrat, sense que el conductor hagi de sortir a la carretera per instal·lar-lo a una cinquantena de metres de distància, amb el consegüent risc per a la seva vida. Perquè el canvi normatiu, que ja s'havia avançat, però encara no tenia data, persegueix això: evitar morts de conductors atropellats quan intentaven senyalitzar que havien tingut un accident o una avaria, que cada vegada són més freqüents. De fet, el mateix projecte de decret recull dades del 2015 i el 2016: van morir 50 persones i 113 van necessitar hospitalització després de resultar ferides. L'any passat, el 2019, el nombre de persones mortes en aquestes circumstàncies va ser més del doble: 117. Les avaries o els accidents, a partir de l'1 de gener de 2024 se senyalitzaran sense sortir del cotxe, canviant els triangles per un dispositiu lluminós que es col·locarà sobre el sostre del vehicle. Per fer-ho només caldrà obrir la finestreta. El dispositiu tindrà una base magnètica que el deixarà fixat. Segons el projecte de reial decret per regular l'auxili a la carretera, el dispositiu serà de "color groc auto" i tindrà un "sistema òptic" que farà llum de manera horitzontal en un angle de 360 graus. S'alimentarà amb una bateria que ha de garantir-ne el funcionament al cap de divuit mesos, almenys durant mitja hora. Opcionalment, a més, l'aparell podrà tenir la capacitat de comunicar la seva localització i d'activar la sol·licitud d'assistència quan el posem en marxa.