Un gelat sabor Sant Jordi i uns altres sabors a Barcelona

Amb motiu de la inauguració i coincidint amb una de les festivitats culturals més icòniques de Catalunya, la cadena de gelateries no franquiciades incorpora el sabor 'Sant Jordi' un gelat elaborat a base de nata i ous amb salses de xocolata i caramel que incorpora flors de oblia per sobre. També aprofita l'ocasió per presentar el sabor Barcelona, un gelat elaborat com a tribut a la ciutat comtal. Els ingredients utilitzats per elaborar aquest gelat barceloní són la xocolata blanca amb cúrcuma i el ripple de gerds, a més de llet, ous i beguda de soja. Parlarem amb el coordinador de Badianigelato, Leonardo Ongaro



- Com neix Bandianni ?



Es diu que el gelat va néixer a Florència l'any 1500 i Bandianni també l'any 1932, tenim noranta anys d'història. Sabem que el gelat va néixer a Florència perquè va ser per obra de BernardoMontarenti i de fet el nostre sabor característic es diu exactament Montarenti, en honor d'aquest personatge.



- Heu presentat el gust Sant Jordi i el Barcelona. Explica'ns que porta.



L'origen del gelat Sant Jordi, nosaltres seguim uns patrons ben clars, tenim les nostres receptes tradicionals, però la nostra filosofia es deixa inspirar pel lloc on anem a parar i com estem a Barcelona ens hem deixat portar per la cultura la creativitat al modernisme i hem creat un sabor bastant original porta xocolata blanca cúrcuma i gerds, pot semblar una barreja molt estranya, però el sabor és impressionant. El gelat Sant Jordi porta una base de nata i llet amb maduixes que representen el color vermell de la sang del drac. També porta unes roses i un llibre de decoració per seguir la tradició.



- Qui té la inspiració per crear aquests nous gelats?



La veritat és que tenim als nostres propis genis creatius què són els nostres gelaters sempre estan pensant a inventar nous sabors.