El futur social a internet es diu Metavers

El Metavers (que es compon del prefix «meta», que significa «més enllà», i l'arrel «verso», una derivació regressiva de «univers») també conegut en espanyol com: Metauniverso, és un concepte utilitzat generalment per a descriure una experiència immersiva i multisensorial en l'ús aplicat de diversos desenvolupaments tecnològics immersius en Internet.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director de Community Internet, agència digital afincada a Barcelona, Enrique San Juan (àudio) "El Metaverso o Metauniverso, generalment està compost per múltiples espais virtuals tridimensionals, compartits i persistents, vinculats a un univers virtual percebut." explica.

Potser si busquéssim un exemple sofisticat del que és el metavers hauríem d'acudir a la pel·lícula "mátrix", amb aquest exemple és molt més fàcil d'imaginar.

En un sentit més ampli, el Metavers pot no sols referir-se als mons virtuals, sinó a les experiències multidimensionals d'ús i aplicació d'Internet en el seu conjunt, especialment l'espectre combinant de la web 2.0, la realitat augmentada, la tecnologia de tercera dimensió i la realitat virtual.

Els metaversos són entorns on els humans interactuen social i econòmicament com a avatars, a través d'un suport lògic en un ciberespai, el que actua com una metàfora del món real, però sense les limitacions físiques o econòmiques allí imposades.

Fins ara s'han identificat usos aplicats dels metaversos en el terreny de l'entreteniment, la teleeducación, la tele salut i especialment en el camp de l'economia digital on comencen a emergir noves formes de valor com els Token No Fungibles.

Si bé l'experiència més reeixida i reconeguda de Metavers ha estat Second Life (abreujat SL, en espanyol Segona vida), s'espera que la corporació Meta (abans facebook), propietat de Mark Zuckerberg, sigui la que lideri la implementació i els nous desenvolupaments en el camp dels Metaversos en els pròxims anys, ja que és la companyia global, que més recursos humans i tecnològics està invertint en aquest camp tecnològics, incloent tecnologia de Programari i Maquinari.

Second Life és una Comunitat Virtual llançada al juny de 2003, desenvolupat per Linden Lab, disponible per als usuaris de manera gratuïta en Internet.

Els seus usuaris, coneguts com a "residents", poden accedir mitjançant l'ús d'un dels múltiples programes d'interfície anomenats viewers (visors), els quals els permeten interactuar entre ells mitjançant un avatar.

Els residents poden així explorar el món virtual, interactuar amb altres residents, establir relacions socials, participar en diverses activitats tant individuals com en grup i crear i comerciar propietat virtual i oferir serveis entre ells. SL està destinat a majors de 18 anys.

Encara que molt limitat en les seves interfícies gràfiques, Second Life és considerat com una de les primeres experiències massives de l'ús aplicat de Metaversos o Metauniversos, aconseguint consolidar en poc temps una reeixida comunitat d'usuaris, amb ús estesos que van mes allà de l'entreteniment, consolidant-se en terrenys com el de l'educació.

Per a l'acadèmic Israel Márques l'estudi de les dinàmiques complexes entre avatars, usuari, la plataforma de Second Life i el propi metavers, va consolidar noves vies de recerca per a l'estudi de les possibilitats i desafiaments de l'educació en el segle XXI.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado