La fusió nuclear a Catalunya com a solució energètica

S'ha fet un pas molt important en el món de l'energia, científics dels estats units han descobert el mecanisme que utilitza una estrella per produir energia. Sense cap dubte estem en un bon camí per assolir l'energia inesgotable i econòmica. Per saber més, parlarem amb el Pere Roura, catedràtic.



- Per què és tan important aquesta de fusió nuclear que s'ha aconseguit en els Estats Units?



Es tracta de treure l'energia de manera controlada d'una reacció que fins ara es produiria d'una manera incontrolada en les bombes d'hidrogen. Hi ha dos tipus de bombes nuclears les bombes d'una d'urani i les bombes d'hidrogen. Durant els anys cinquanta el president Eisenhower va fer un discurs molt famós en el que proposava treure profit de l'energia nuclear per objectius civils. El repte era com obtenir treure l'energia d'una manera controlada d'aquestes reaccions nuclears que s'havien produït en els experiments d'explosió de bombes atòmiques.



- És a dir, tota aquesta energia que allibera una bomba atòmica es pot arribar a controlar i utilitzar com a energia?



Exactament, treure-la de mica en mica per tal d'obtenir energia el ritme que ens interessa sense fer cap desastre. L'energia nuclear que està relacionada amb l'urani estat fàcil de controlar ara bé l'energia nuclear que prové dels àtoms o dels nuclis hidrogen aquesta és molt més difícil de controlar entre altres coses perquè primer de tot s'ha d'escalfar el material a temperatures molt elevades per tal que comenci la reacció i un cop comença és molt difícil d'evitar que avanci en cadena d'una manera descontrolada. Fa setanta anys que estem buscant l'energia nuclear de fusió, fins ara els experiments que s'havien fet es produïa la reacció de fusió al laboratori, però sempre s'aconseguia una quantitat d'energia més petita que la que es feia servir per començar aquesta reacció i no era rendible. En aquest nou experiment per primera vegada hem obtingut més energia de la que s'ha posat.